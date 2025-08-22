Vor fast auf den Tag genau einem Jahr ist das Koblenzer Moselbad eröffnet worden. Geschäftsführer Christian Kuhn und Betriebsleiter Daniel Genz ziehen zufrieden Bilanz und berichten über Technik, die Leben retten kann und weitere Pläne fürs Bad.

Nur wenige Schwimmer pflügen an diesem Mittag durch das 25-Meter-Becken in der Nähe der Mosel in Koblenz. „Es ist wirklich schön hier“, sagt ein junger Sportler, der zum ersten Mal hier ist. Der Kinderbereich ist voller: Viele Eltern sind mit ihrem planschenden Nachwuchs da, der auf der kleinen Edelstahlrutsche herunterflitzt, mit den Wasserspritzern spielt oder erste Schwimmübungen macht.

Fast auf den Tag genau vor einem Jahr ist das Moselbad eröffnet worden, nach einer mehr als zehn Jahre dauernden nahezu Hallenbad-losen Zeit. Zwar wurden Schulschwimmen und das Angebot für die Vereine bestmöglich über das Beatusbad und das kleine Hallenbad auf der Karthause abgedeckt, aber für den „Normalschwimmer“ blieben oft nur die absoluten Randzeiten, manchmal nur morgens von 6 bis halb 8.

Dienstags und donnerstags morgens ist die Hütte voll

Das ist jetzt wieder völlig anders – wobei gerade das Frühschwimmen extrem beliebt ist, sagt Betriebsleiter Daniel Genz und lächelt: Dienstags und donnerstags kommen die ersten um Punkt 7 und bevölkern nicht nur die sechs Bahnen im 25-Meter-Becken, sondern auch das Becken nebenan, in dem Kurse angeboten werden können, und das Sprungbecken. „Viele kommen direkt vor der Arbeit, schwimmen hier ihre 30 oder 45 Minuten und gehen dann in den Tag“, beschreibt Genz.

i Dass der Kinderbereich so leer ist, passiert äußerst selten. Alexej Zepik

Die Sportler, das ist der eine Teil der Gäste im Moselbad, das die Verantwortlichen ausdrücklich von Anfang an als „Bürgerbad“ bezeichnen. Viele Familien sind ein wichtiger anderer Teil der Besuchergruppen – wie eine 31-Jährige, die an diesem Mittag mit ihrer kleinen Tochter ins Moselbad kommt. Mal geht sie für 90 Minuten, mal länger, sagt sie. Und obwohl gutes Freibadwetter ist, ist das für sie keine Alternative: „Hier ist es nicht so voll und nicht so laut“, sagt sie.

Geschäftsführer Christian Kuhn bestätigt: Es gibt quasi kein Sommerloch für das Moselbad, die Kurve verläuft mehr oder weniger gerade. Vor Kurzem hat er Besucherzahlen genannt: Mehr als 120.000 Badegäste waren bereits bis zum Juli zu verzeichnen. Das ist sogar mehr, als man im ersten Jahr erwartet hatte, sagt er. Die Gäste kommen überwiegend aus der Region.

i Die Saunalandschaft wird ebenfalls gut angenommen, und es gibt Pläne, sie über einen weiteren Radius hinaus bekannter zu machen. Sascha Ditscher

Auch die Sauna läuft gut: Mehr als 40.000 Gäste wurden innerhalb eines knappen Jahres hier gezählt, und erfahrungsgemäß ist es bei Saunaanlagen so, dass erst nach etwa drei Jahren die Bekanntheit so groß ist, dass Höchstzahlen erreicht werden. Um die Sauna nun auch über einen weiteren Radius hinaus bekannter zu machen und für neue Gruppen zu erschließen, werden gerade Aktionen wie eine lange Saunanacht vorbereitet, mit großem Beiprogramm.

Kurse laufen nun richtig an

Auch die Kurse sollen nun richtig anlaufen: Mit drei Anbietern gibt es Vereinbarungen, die Kinderschwimmkurse, Wassergymnastik und Entspannungskurse anbieten. Die Kurse sollen über die Anbieter buchbar ein. Zudem werde das digitale Kursprogramm immer besser angenommen, berichten Kuhn und Denz. Diese Kurse können einzeln gebucht werden und funktionieren mit einem digitalen Trainer, sind auch deswegen billiger als die Kurse mit einem menschlichen Trainer.

i Das ist Wischael. Er hilft, das Bad sauberzuhalten. Christian Kuhn

Auf Technik setzt das Moselbad auch beim Thema Hygiene: Ein Roboter, ähnlich einem Serviceroboter, wie man ihn teilweise aus der Gastronomie kennt, unterstützt das Reinigungspersonal. „Wischael, wie wir ihn nennen, ist bei den Gästen sehr beliebt“, sagt Christian Kuhn lächelnd.

i Kameras werden zur Sicherheit eingesetzt. Sie liefern nur verpixelte Bilder und achten auf Bewegungen, die atypisch sind. Alexej Zepik

Ebenfalls mehr Technik kommt übrigens gerade auf den Parkplatz: Die Fläche wird mit Photovoltaik versehen, sukzessive, damit nicht so viele Parkplätze wegfallen. Diese werden aus einem Programm des Landes finanziert. Und auch aufs Dach des Bades kommen noch Solaranlagen.

Auch in puncto Sicherheit arbeitet das Moselbad mit technischen Helfern: Kameras scannen kontinuierlich die Becken ab, und sobald eine Bewegung oder ein Vorfall zu sehen sind, welche die künstliche Intelligenz als nicht normal identifiziert, kommen Alarmmeldungen auf die Uhren der Aufsichtspersonen. Einmal war es bereits ein großes Glück, dass diese Technik funktioniert, deutet Geschäftsführer Christian Kuhn an.

i Die Uhr zeigt, wie viele Badegäste im Wasser sind. Wenn die Überwachungskameras verdächtige Bewegungen registrieren, geht ein Alarm los. Dieses System ergänzt die menschlichen Aufsichtspersonen. Alexej Zepik

Aber auch mit dieser technischen Hilfe ist nie nur eine Aufsichtsperson im Bad, betont Kuhn, selbst wenn die Besucherzahlen es zulassen würden. Denn die Anforderungen haben sich enorm verändert: „Früher konnte man davon ausgehen, dass Neun- oder Zehnjährige schwimmen können – das stimmt heute nicht mehr“, sagt Kuhn.

Dazu kommt: Wie in vielen anderen Bädern auch, erfüllen Eltern nicht mehr immer ihre eigene Aufsichtspflicht, beobachten Genz und Kuhn. „Die sind dann mit wer weiß was beschäftigt und gucken nicht aufs Kind“, sagt Kuhn ernst. „Im Zweifelsfall mit dem Handy, wobei das hier ohnehin verboten ist.“

„Wenn wir ein Kind bemerken, das nicht schwimmen kann, und sehen, dass die Eltern nicht aufpassen, kann es auch sein, dass wir alle des Bades verweisen“, sagt der Geschäftsführer. Und das klappe auch nicht immer im Ruhigen, fügt er hinzu, denn manche Eltern wollten sich nichts sagen lassen. „Aber wir kriegen das gut hin.“

i Betriebsleiter Daniel Genz ist zufrieden mit dem ersten Jahr. Es ist ein echtes Bürgerbad geworden, das es sein sollte, sagt er. Alexej Zepik

Zum Glück sind das Einzelfälle: Im Großen und Ganzen läuft es ruhig und entspannt ab im Moselbad. Auch ein länger ungelöstes Problem konnte endlich gefunden und behoben werden: Lange Zeit roch es an verschiedenen Stellen im Bad nach Abwasser. Es hat eine ganze Weile gedauert, aber dann wurde der kleine Baufehler mit der großen, geruchsintensiven Wirkung gefunden und behoben. „Die Kritiker sind viel weniger geworden, ja, eigentlich gibt es sogar fast keine mehr“, sagt Genz zufrieden.

Vereinzelt stören sich zwar noch Menschen an den Preisen. Die Kritik bezieht sich vor allem auf das Bad, denn die Sauna ist im Vergleich zu umliegenden Saunen wirklich günstig – das wird vermutlich auch nicht dauerhaft so verhältnismäßig niedrig bleiben. Im Badbereich ist es vor allem das Wochenende, das manche Nutzer ärgert: An Samstagen und Sonntagen gibt es nämlich keinen 90-Minuten-Tarif, sodass man auch für Bahnenschwimmen oder einen kurzen privaten Schwimmunterricht mit den Kindern eine Vier-Stunden-Karte lösen muss (Erwachsene 8,50 Euro, Kinder 7,50, Gruppenkarte für zwei Erwachsene und zwei Kinder 30 Euro).

i Das Moselbad im Rauental ist seit einem Jahr geöffnet. Alexej Zepik

Dem Argument, dass dies doch kontraproduktiv sei, wenn man doch beobachte, dass so viele Kinder nicht mehr schwimmen können, setzt Kuhn zwei Argumente entgegen: Erstens wolle man das Wochenende entspannt lassen und nicht durch eilige 90-Minuten-Badegäste Stress reinbringen. Und zweitens mache nicht das Team die Preise, sondern im Endeffekt die politischen Entscheider: „Wir können alles machen, aber das Geld muss ja irgendwoher kommen.“

Denn ein Schwimmbad – gerade ein Bürgerbad – ist immer ein Zuschussgeschäft. Da könne man nur versuchen, durch die Sauna und die Eintrittspreise den Zuschuss geringer zu halten. Immerhin liege das Defizit des Moselbades mit 2,5 Millionen Euro knapp besser als erwartet, hatte Kuhn bei einer Pressekonferenz Anfang Juli gesagt.