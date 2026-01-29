Im Koblenzer Freibad verbringen manche Menschen quasi den ganzen Sommer. Das Bad mit den weitläufigen Wiesen direkt am Rhein ist wunderschön – aber leider auch alt. Die Stadt muss enorme Summen investieren, um es in Schuss zu bringen.
Im Sommer gibt es lange Schlangen an der Rutsche, quiekende Kinder, cool tuende Jugendliche, die sich trauen, vom Zehn-Meter-Turm zu springen. Es gibt am Sandplatz herum matschende Kleinkinder und ambitionierte und weniger ambitionierte Schwimmer: Das Koblenzer Freibad ist im Sommer äußerst beliebt.