Sanierung wohl ab 2028
Im Koblenzer Freibad ist das große Becken undicht
Das Foto stammt von früheren Bauarbeiten, aber es wird wieder aktuell: Das 50-Meter-Becken auf dem Koblenzer Oberwerth muss saniert werden.
Sascha Ditscher/Archiv

Im Koblenzer Freibad verbringen manche Menschen quasi den ganzen Sommer. Das Bad mit den weitläufigen Wiesen direkt am Rhein ist wunderschön – aber leider auch alt. Die Stadt muss enorme Summen investieren, um es in Schuss zu bringen.

Lesezeit 2 Minuten
Im Sommer gibt es lange Schlangen an der Rutsche, quiekende Kinder, cool tuende Jugendliche, die sich trauen, vom Zehn-Meter-Turm zu springen. Es gibt am Sandplatz herum matschende Kleinkinder und ambitionierte und weniger ambitionierte Schwimmer: Das Koblenzer Freibad ist im Sommer äußerst beliebt.

