Lange hat es gedauert, doch mehr als 19 Monate nach einem Brand im Kassenbereich werden die Kinosäle im Kinopolis Koblenz nun nach und nach saniert. Im ersten sollen noch in diesem Jahr wieder Filme laufen. Beim Rest ist weiter Geduld gefragt.
Lesezeit 1 Minute
Es gibt Hoffnung für die Kinosäle 1 bis 8 des Kinopolis Koblenz. Mehr als 19 Monate nach dem Brand im Kassenbereich läuft nun endlich der erste Bauabschnitt der Sanierung. Im Dezember soll zumindest der mit Abstand größte Kinosaal 1 (424 Plätze) wieder eröffnen.