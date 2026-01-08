Mehrere Hundert Fälle im Jahr
„Illegales Altpapier“: So oft kommt das in Koblenz vor
In Koblenz wird regelmäßig das Altpapier abgeholt, das an die Straße gestellt wird.
Doris Schneider

Auf Zeitschriften, die in einem Karton neben einem Altpapiercontainer lagen, war die Adresse einer 87-jährigen Koblenzerin zu lesen. Nun soll sie für die Entsorgung zahlen. Hunderte solcher Bescheide gibt es im Jahr. 

Lesezeit 1 Minute
Der Fall einer 87-Jährigen, deren Altpapier vor einem Container aufgefunden wurde, hat viele Leser beschäftigt: Die Karthäuserin hat einen Karton zur Abholung an den Straßenrand gestellt, doch der wurde offenbar verschleppt. Gefunden wurde er neben einem Container – und die Adressenaufkleber zeigen, dass es ihr Altpapier war.

