Mehrere Hundert Fälle im Jahr „Illegales Altpapier“: So oft kommt das in Koblenz vor Doris Schneider 08.01.2026, 12:00 Uhr

i In Koblenz wird regelmäßig das Altpapier abgeholt, das an die Straße gestellt wird. Doris Schneider

Auf Zeitschriften, die in einem Karton neben einem Altpapiercontainer lagen, war die Adresse einer 87-jährigen Koblenzerin zu lesen. Nun soll sie für die Entsorgung zahlen. Hunderte solcher Bescheide gibt es im Jahr.

Der Fall einer 87-Jährigen, deren Altpapier vor einem Container aufgefunden wurde, hat viele Leser beschäftigt: Die Karthäuserin hat einen Karton zur Abholung an den Straßenrand gestellt, doch der wurde offenbar verschleppt. Gefunden wurde er neben einem Container – und die Adressenaufkleber zeigen, dass es ihr Altpapier war.







