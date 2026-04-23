Kontrollen im Rotlichtmilieu
Illegale Prostitution in Koblenzer Privatwohnungen
Die Polizei in Koblenz beobachtet seit Langem den Trend, dass immer öfter Prostitution in private oder Ferienwohnungen verlagert
Die Polizei in Koblenz beobachtet seit Langem den Trend, dass immer öfter Prostitution in private oder Ferienwohnungen verlagert wird. Jetzt wurden Örtlichkeiten in der Stadt kontrolliert (Symbolbild).
Christoph Soeder. Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

In einigen Privat- oder Ferienwohnungen wird in Koblenz Sex gegen Geld verkauft. Jetzt hat die Polizei entsprechende Orte in der Innenstadt aufgesucht und kontrolliert. Dabei gab es etliche Auffälligkeiten.

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Prostitution im Wohngebiet? Das gibt es auch in Koblenz. Wie das Polizeipräsidium mitteilt, fanden am Mittwochabend gezielte Kontrollen an sechs Stellen in der Stadt statt, weil es dort Hinweise auf illegale Prostitution gibt. Die eingesetzten Kräfte waren bis spät in der Nacht unterwegs und „hatten dabei vor allem Privatwohnungen in der Innenstadt im Visier“, heißt es.

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