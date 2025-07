Müll einfach irgendwo entsorgen ist nicht erlaubt – in manchen Fällen kann das sogar ein Straftatbestand sein. In Bendorf häufen sich die Fälle, insbesondere auch an einer Stelle. Das sagen Stadtverwaltung und Abfallzweckverband dazu.

i In Bendorf häufen sich derzeit illegale Müllablagerungen. Insbesondere der Parkplatz "Burgberg" ist betroffen. Rico Rossival

Abfall einfach irgendwo zu entsorgen, das ist nicht nur illegal, sondern auch belastend für die Umwelt und führt zu immensen Entsorgungskosten, das teilt die Stadt Bendorf in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit dem Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel mit. Grund dafür: In letzter Zeit werden vermehrt widerrechtliche Abfallablagerungen im Stadtgebiet von Bendorf angezeigt. Insbesondere auf dem Parkplatz „Burgberg“ an der L306 in Richtung Stromberg werde häufig widerrechtlich Müll abgelagert.

Die Kosten für die Entsorgung der illegalen Abfallablagerungen trägt die öffentliche Hand. „Wenn kein Verursacher zu ermitteln ist, müssen diese Entsorgungskosten von der Allgemeinheit getragen werden – eine zusätzliche Belastung für alle Bürgerinnen und Bürger“, heißt es in der Pressemitteilung. „Das widerrechtliche Ablagern von Abfällen stellt einen Verstoß gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) dar und kann im Rahmen eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens mit einer Geldbuße in Höhe von bis zu 100.000 Euro geahndet werden.“ Handelt es sich bei dem Abfall um gefährliche Stoffe, könne es sich auch um einen Straftatbestand handeln, der dann von der Staatsanwaltschaft sanktioniert wird.

Verstärke Kontrollen in Bendorf

Laut Pressemitteilung setzt die Stadtverwaltung und die untere Abfallbehörde des Abfallzweckverbands Rhein-Mosel Eifel deswegen nun auf verstärkte Kontrollen in Bendorf, insbesondere auch auf dem Parkplatz „Burgberg“. „Ziel dieser Kontrollen ist es, widerrechtliche Abfallablagerungen schnell zu lokalisieren und die Verursacher zu ermitteln“, so die Mitteilung.

Eine große Unterstützung bei der Entsorgung von widerrechtlichen Abfallablagerungen sind die ehrenamtlichen Müllsammler, welche im Rahmen der Aktion „Saubere Landschaft“ öffentliche Flächen im Außenbereich säubern, die jährlich auch in Bendorf stattfindet. Dies könne jedoch nicht die Lösung des Problems sein, so die Pressemitteilung, „denn es kann nicht sein, dass engagierte Bürgerinnen und Bürger diese Aufgabe ehrenamtlich übernehmen und ihre Freizeit opfern, während sich die Verursacher aus der Verantwortung ziehen und sich nicht an die gesetzlichen Regelungen halten.“

Appell an die Bürger: Bitte melden

Einen Appell richten die Stadt Bendorf und der Abfallzweckverband auch an die Bürgerinnen und Bürger selbst: Wer Hinweise auf widerrechtliche Abfallablagerungen hat oder sogar als Zeuge das Ablagern selbst beobachtet, sollte dies umgehend der unteren Abfallbehörde oder der Stadtverwaltung melden. „Gemeinsam können alle Bürgerinnen und Bürger ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild bewahren und aktiv bei der Gestaltung mitwirken. Die Entsorgung von Abfällen muss verantwortungsvoll und ordnungsgemäß durch Nutzung der richtigen Entsorgungswege erfolgen.“