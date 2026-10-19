Wirtschaft im Raum Koblenz
IHK-Umfrage: Jeder dritte Betrieb erwartet Jobabbau
Der IHK-Konjunkturklimaindex, das wirtschaftliche Stimmungsbarometer für die aktuelle Geschäftslage und zukünftige Perspektiven
Der IHK-Konjunkturklimaindex, das wirtschaftliche Stimmungsbarometer für die aktuelle Geschäftslage und zukünftige Perspektiven der gewerblichen Unternehmen in der Region, ist nach der jüngsten Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer Koblenz leicht gestiegen. Grund zum Jubeln sehen die Unternehmen dennoch nicht.
Julian Stratenschulte. picture alliance/dpa/Julian Stratenschulte

Die Stimmung in der Wirtschaft im nördlichen Rheinland-Pfalz hellt sich leicht auf. Doch von einem Aufschwung kann keine Rede sein. Hohe Kosten und schwache Nachfrage belasten die Unternehmen. Auch die Aussichten auf dem Arbeitsmarkt sind düster.

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Die Unternehmen im nördlichen Rheinland-Pfalz blicken wieder etwas zuversichtlicher in die Zukunft. Von einer wirtschaftlichen Trendwende ist die Region allerdings noch weit entfernt. Das zeigt die aktuelle Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz, an der sich 329 Unternehmen mit insgesamt rund 43.
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