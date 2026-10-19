Wirtschaft im Raum Koblenz IHK-Umfrage: Jeder dritte Betrieb erwartet Jobabbau 19.10.2026, 16:00 Uhr

i Der IHK-Konjunkturklimaindex, das wirtschaftliche Stimmungsbarometer für die aktuelle Geschäftslage und zukünftige Perspektiven der gewerblichen Unternehmen in der Region, ist nach der jüngsten Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer Koblenz leicht gestiegen. Grund zum Jubeln sehen die Unternehmen dennoch nicht. Julian Stratenschulte. picture alliance/dpa/Julian Stratenschulte

Die Stimmung in der Wirtschaft im nördlichen Rheinland-Pfalz hellt sich leicht auf. Doch von einem Aufschwung kann keine Rede sein. Hohe Kosten und schwache Nachfrage belasten die Unternehmen. Auch die Aussichten auf dem Arbeitsmarkt sind düster.

Die Unternehmen im nördlichen Rheinland-Pfalz blicken wieder etwas zuversichtlicher in die Zukunft. Von einer wirtschaftlichen Trendwende ist die Region allerdings noch weit entfernt. Das zeigt die aktuelle Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz, an der sich 329 Unternehmen mit insgesamt rund 43.







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