IHK-Umfrage: Jeder dritte Betrieb erwartet Jobabbau
Die Stimmung in der Wirtschaft im nördlichen Rheinland-Pfalz hellt sich leicht auf. Doch von einem Aufschwung kann keine Rede sein. Hohe Kosten und schwache Nachfrage belasten die Unternehmen. Auch die Aussichten auf dem Arbeitsmarkt sind düster.
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Die Unternehmen im nördlichen Rheinland-Pfalz blicken wieder etwas zuversichtlicher in die Zukunft. Von einer wirtschaftlichen Trendwende ist die Region allerdings noch weit entfernt. Das zeigt die aktuelle Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz, an der sich 329 Unternehmen mit insgesamt rund 43.