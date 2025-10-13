Geplanter Arbeitsplatzabbau IG Metall: „Wir kämpfen bei ZF Koblenz um jede Stelle“ 13.10.2025, 11:20 Uhr

i Der ZF-Standort im Koblenzer Stadtteil Kesselheim. Mirco Klein

Automobilzulieferer ZF will in Koblenz rund 450 Stellen abbauen. Die IG Metall lehnt das entschieden ab. Die Gewerkschaft stellt klar: „Der Konflikt um die Zukunft des Standorts Koblenz ist weder gelöst noch befriedet.“

Die Mitglieder der IG Metall bei ZF Koblenz sind nun einen Schritt auf den Gesamtkonzern zugegangen. Sie haben dem konzernweiten Sanierungstarifvertrag zugestimmt. Aber, das stellt Ali Yener, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Koblenz , klar: „Das heißt nicht, dass damit auch dem geplanten Stellenabbau zugestimmt wurde.







