Tarifkonflikt spitzt sich zu IG Metall: Weitere 24-Stunden-Warnstreiks in Koblenz Kim Fauss 18.11.2026, 12:09 Uhr

i Bereits am 2. November streikten Arbeiter im Kesselheimer Industriegebiet. Ingo Beller/ Archiv. Ingo Beller

Am Freitag, 20. November, werden wieder Arbeiter der Metall- und Elektroindustrie in Koblenz streiken. Warum die Verhandlungen festgefahren sind und was die IG Metall weiter fordert.

Die aktuellen Tarifverhandlungen der Metall- und Elektroindustrie stimmen die Mitglieder der IG Metall nicht zufrieden. Die Konsequenz: Erneut finden 24-Stunden-Warnstreiks in ausgewählten Betrieben unter anderem im Koblenzer Industriegebiet statt. Darunter bei den Firmen Novelis, Stabilus, ZF, Deloro und Kalzip.







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