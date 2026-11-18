Am Freitag, 20. November, werden wieder Arbeiter der Metall- und Elektroindustrie in Koblenz streiken. Warum die Verhandlungen festgefahren sind und was die IG Metall weiter fordert.
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Die aktuellen Tarifverhandlungen der Metall- und Elektroindustrie stimmen die Mitglieder der IG Metall nicht zufrieden. Die Konsequenz: Erneut finden 24-Stunden-Warnstreiks in ausgewählten Betrieben unter anderem im Koblenzer Industriegebiet statt. Darunter bei den Firmen Novelis, Stabilus, ZF, Deloro und Kalzip.