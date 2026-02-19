Was wird aus Münzmeisterhaus? Idee der Markthalle mitten in Koblenz ploppt wieder auf Doris Schneider 19.02.2026, 06:30 Uhr

i Architekt Jens Ternes hatte sich 2018 quasi ohne Auftrag mit dem Münzplatz beschäftigt, "als Lokalpatriot", sagt er. Eine Markthalle am Münzmeisterhaus, in dem Gastronomie einziehen könnte, wäre für ihn die richtige Lösung, weil sie zur Belebung der Innenstadt beitragen würde. Illustration: Ternes Architekten BDA

Der Koblenzer Architekt Jens Ternes hat sich schon früher intensiv mit dem Münzmeisterhaus beschäftigt – doch lange waren die Ideen in der Schublade verschwunden. Dabei sind sie nach wie vor wert, dass man sie betrachtet, ist der Architekt überzeugt.

Architekt Jens Ternes bekommt leuchtende Augen, wenn er das Stichwort Münzmeisterhaus hört, das in diesen Tagen wieder stark in der öffentlichen Diskussion ist. Das war schon einmal so, vor einigen Jahren. 2021 hat Ternes einen Plan für das Gebäude entworfen, der zu einer Baugenehmigung führte.







