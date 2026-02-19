Der Koblenzer Architekt Jens Ternes hat sich schon früher intensiv mit dem Münzmeisterhaus beschäftigt – doch lange waren die Ideen in der Schublade verschwunden. Dabei sind sie nach wie vor wert, dass man sie betrachtet, ist der Architekt überzeugt.
Lesezeit 2 Minuten
Architekt Jens Ternes bekommt leuchtende Augen, wenn er das Stichwort Münzmeisterhaus hört, das in diesen Tagen wieder stark in der öffentlichen Diskussion ist. Das war schon einmal so, vor einigen Jahren. 2021 hat Ternes einen Plan für das Gebäude entworfen, der zu einer Baugenehmigung führte.