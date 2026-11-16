Aktion zu Armut in Koblenz „Ich muss ständig jeden einzelnen Cent umdrehen“ Doris Schneider 16.11.2026, 09:00 Uhr

i Mit diesem Motiv ist die diesjährige Kampagne gegen Armut von Caritas, Sozialdienst katholischer Frauen und Sozialdienst katholischer Männer bebildert. Die Armut junger Menschen steht im Fokus. Aedrian Salazar auf Unsplash

Arm sind nicht nur die Bettler auf der Straße. Überproportional sind auch jüngere Leute und vor allem Familien von Armut betroffen. Eine Postkartenaktion in Koblenz nimmt sie in den Blick.

Manche der Postkarten, die die Mitarbeiterinnen des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) in Koblenz zurückbekommen haben, sind eng beschrieben. Man sieht, dass es den Menschen ein Bedürfnis war, zu erklären, wie es sich anfühlt, arm zu sein. „Armut bedeutet für uns nicht, dass wir gar nichts haben“, schreibt beispielsweise eine Frau.







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