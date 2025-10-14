DB und Transdev in Koblenz „Ich hasse die!“ (Oder: Ein Vormittag im Hauptbahnhof) 14.10.2025, 16:52 Uhr

i Verwunderte Blicke am Koblenzer Hauptbahnhof: Das Reisezentrum der Deutschen Bahn ist zu. Nur noch der Infopoint ist besetzt. Dort gibt es aber keine Tickets. Bis der neue Betreiber in wenigen Tagen startet, müssen Bahnreisende ihre Tickets an den Automaten ziehen. Dafür gibt es Lotsen. Hannah Klein

Verärgerung, Irritation, viele verwunderte Blicke: Das Reisezentrum der Deutschen Bahn am Koblenzer Hauptbahnhof ist nun Geschichte. Bis der neue Betreiber in wenigen Tagen übernimmt, stehen die Bahnreisenden vor verschlossenen Türen. Und nun?

„Oh nein! Scheiße!“ Die aufgebrachte Stimme hallt durch die Bahnhofshalle. Ein schlanker Mann, Kappe, in dunkle Jeans gekleidet, hat den Koblenzer Hauptbahnhof betreten. Nun eilt er seinem Ziel entgegen, flucht dabei. Etwas fehlt hier. Ratlos stehen Fahrgäste vor dem Ort, der noch bis Montag das DB-Reisezentrum war, doch schon ist das entsprechende Schild abgehängt.







