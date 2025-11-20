Mietvertrag nicht verlängert Ibis-Hotel schließt – und das für immer in Koblenz? 20.11.2025, 07:07 Uhr

i Das Ibis-Hotel nahe des Koblenzer Hauptbahnhofs schließt Ende des Jahres. Alexej Zepik

Ende des Jahres ist Schluss: Das Ibis-Hotel nahe des Koblenzer Hauptbahnhofs macht nach 30 Jahren dicht. Hier soll die neue Zentrale der VR-Bank Rhein-Ahr-Eifel entstehen. Offen ist, ob es für das Ibis-Hotel an einem anderen Standort weitergeht.

Die Nachricht kam überraschend, zu den Hintergründen schweigt sich die Ibis-Kette nach wie vor aus: Ende des Jahres macht das Hotel nahe des Koblenzer Hauptbahnhofs dicht. Das hatte unsere Zeitung Anfang dieses Jahres öffentlich gemacht. Eigentümer des markanten Gebäudes in der Rizzastraße 42 ist seit 2020 die VR-Bank Rhein-Ahr-Eifel.







