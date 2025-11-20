Mietvertrag endet bald Ibis-Hotel schließt in Koblenz – aber auch für immer? 20.11.2025, 09:05 Uhr

i Die Hotelkette hat den Mietvertrag mit der VR-Bank Rhein-Ahr-Eifel nicht verlängert. Alexej Zepik

Schon bald ist Schluss: Das Ibis-Hotel in der Nähe des Koblenzer Hauptbahnhofs wird seine Pforten schließen. Wer in die Räumlichkeiten einziehen soll, und wie es für Ibis in Koblenz perspektivisch weitergehen könnte.

Die Nachricht kam überraschend, zu den Hintergründen schweigt sich die Ibis-Kette nach wie vor aus: Ende des Jahres macht das Hotel nahe des Koblenzer Hauptbahnhofs dicht. Das hatte unsere Zeitung Anfang dieses Jahres öffentlich gemacht. Eigentümer des markanten Gebäudes in der Rizzastraße 42 ist seit 2020 die VR-Bank Rhein-Ahr-Eifel.







