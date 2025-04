Das Ibis-Hotel nahe des Koblenzer Hauptbahnhofs schließt Ende des Jahres. Das bestätigte ein Sprecher der VR Bank Rhein-Ahr-Eifel eG auf Anfrage unserer Zeitung. Denn: Das markante Gebäude in der Rizzastraße 42 gehört seit dem Jahr 2020 der Bank. Gegenüber befindet sich ein größerer Sparkassen-Standort.

Wie der VR-Bank-Sprecher weiter mitteilte, läuft der Mietvertrag der französischen Hotelkette, die zur Accor-Gruppe gehört, Ende des Jahres aus: „Auf Wunsch des Mieters wurde kein neuer Mietvertrag geschlossen. Daher haben wir uns mit einer möglichen Nachnutzung beschäftigt“, sagt der Sprecher weiter. Das Ibis-Hotel gibt es an dem Standort seit rund 30 Jahren. Der Bank-Sprecher betont: „Wir haben ein sehr gutes und vertrauensvolles Verhältnis zu allen Mietern.“

i Eigentümer des Gebäudes ist die VR-Bank Rhein-Ahr-Eifel. Sie will hier ihren neuen Hauptstandort errichten. Rico Rossival

Da sich die Bank aktuell auch mit einer möglichen Sanierung des bisherigen Standorts in der Rizzastraße 34 beschäftige, habe sie sich nach „ausführlicher Prüfung dazu entschieden, mit den Planungen für unsere neue Hauptstelle zu beginnen“.

Diese neue Hauptstelle der VR-Bank Rhein-Ahr-Eifel soll in das Ibis-Gebäude ziehen. Vorher muss es umfassend umgebaut werden: „Dabei werden hochmoderne, energieeffiziente und nachhaltige Räumlichkeiten geschaffen, die sowohl den heutigen Anforderungen an eine zeitgemäße Beratung als auch an Veranstaltungen und Begegnungsformate mit Kundinnen und Kunden gerecht werden“, teilt der Sprecher weiter mit.

Wie geht es für die Ibis-Mitarbeiter weiter? Das Management reagiert nicht auf eine Anfrage

Ein besonderer Vorteil des Gebäudes seien die zentrale Lage sowie die vorhandene öffentliche Tiefgarage, die den Besuch für Kunden komfortabel mache. Zudem könnten die Umbauten unabhängig vom laufenden Geschäftsbetrieb erfolgen, was eine reibungslose Umsetzung ermögliche. Zugleich will die Bank für eine „zukunftsorientierte Nachfolgelösung“ für den bisherigen Standort in der Rizzastraße 34 sorgen.

Ob und – wenn ja – wie es für das Ibis-Hotel in Koblenz weitergeht, ist offen. Das Management der Filiale ließ eine Anfrage unserer Zeitung unbeantwortet. So äußerte sich die Hotel-Leitung nicht zu der Frage, warum der Mietvertrag in der Rizzastraße nicht verlängert worden ist bzw. kein neuer Mietvertrag geschlossen wurde. Auch zu den Fragen, wie die Auslastung im vergangenen und in diesem Jahr war, ob es in Koblenz einen neuen Standort bezieht und was aus den Mitarbeitern wird, gab es keine Antworten.