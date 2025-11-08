Arbeiten auf der B327 Hunsrückhöhenstraße: Fahrbahn wird instand gesetzt 08.11.2025, 06:00 Uhr

i Die Instandsetzungsarbeiten beginnen am 10. November. picturealliance/dpa/Bernd Wüstneck. picture alliance / Bernd Wüstneck/dpa

Am Montag beginnen Instandsetzungsarbeiten auf der B327 zwischen Waldesch und Pfaffenheck. Grund: die Beseitigung eines Brandschadens.

Die Fahrbahn der Bundesstraße 327 (Hunsrückhöhenstraße) zwischen Waldesch und Pfaffenheck wird in Fahrtrichtung Hermeskeil nach einem Brandschaden in der Zeit vom 10. bis zum 14. November instand gesetzt. Lediglich ein Fahrstreifen wird gesperrt Da die B327 im Bereich der Schadensstelle zweispurig verläuft, muss für die Fahrbahnreparaturarbeiten lediglich der rechte Fahrstreifen gesperrt werden, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) ...







