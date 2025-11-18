Stellenabbau in der Industrie Hunderte ZF-Ingenieure treten in IG Metall Koblenz ein Jan Lindner

Peter Meuer 18.11.2025, 11:07 Uhr

i Die Niederlassung von ZF in Kesselheim: Bei dem Automobilzulieferer arbeiten in Koblenz viele Entwicklungsingenieure. Alexej Zepik

In kurzer Abfolge haben im September erst Novelis, dann ZF und Stabilus verkündet, in Koblenz etliche Stellen streichen zu wollen. Das führt seitdem zu starken Mitgliederzuwächsen bei der IG Metall - mit teils überraschenden Entwicklungen.

Die Gewerkschaft IG Metall verzeichnet an den Koblenzer Standorten von ZF, Novelis und Stabilus teils starke Mitgliederzuwächse, seit bekannt wurde, dass alle drei Unternehmen in der Rhein-Mosel-Stadt Arbeitsplätze abbauen wollen. Das bestätigten der Erste Bevollmächtigte und Geschäftsführer Ali Yener und die Politische Sekretärin Stefanie Majer sowie die jeweiligen Betriebsräte gegenüber unserer Redaktion.







