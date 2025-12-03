Kinderklinik in Koblenz Hunderte laufen für die Frühchen-Spendenaktion Doris Schneider 03.12.2025, 10:00 Uhr

i Der kleine Sam lief 2024 spontan mit beim Spendenlauf im Koblenzer Stadion. Auch diesmal wird seine Familie dabei sein, wenn Spenden für die Kleinsten und ihre Familien gesammelt werden. Cali Burton

Mit dem zweiten Adventsspendenlauf werden Frühchen und Familien von kranken Neugeborenen im Koblenzer Kemperhof unterstützt. Sportliche 150.000 Euro möchte die Koblenzerin Corinna Gerhards überreichen können – und sportlich ist auch die Hilfe.

Bereits 2024 hat es einen Adventsspendenlauf zugunsten der „Weihnachtsgeschenk für die Kinderklinik“-Aktion gegeben, die die Koblenzerin Corinna Gerhards nun zum dritten Mal durchführt. In diesem Jahr stehen die ganz Kleinen und ihre Familien im Fokus.







