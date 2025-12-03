Hunderte laufen für die Frühchen-Spendenaktion

Mit dem zweiten Adventsspendenlauf werden Frühchen und Familien von kranken Neugeborenen im Koblenzer Kemperhof unterstützt. Sportliche 150.000 Euro möchte die Koblenzerin Corinna Gerhards überreichen können – und sportlich ist auch die Hilfe.
Bereits 2024 hat es einen Adventsspendenlauf zugunsten der „Weihnachtsgeschenk für die Kinderklinik“-Aktion gegeben, die die Koblenzerin Corinna Gerhards nun zum dritten Mal durchführt. In diesem Jahr stehen die ganz Kleinen und ihre Familien im Fokus.