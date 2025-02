Demo in Kesselheim Hunderte demonstrieren gegen Rechtsextremismus 07.02.2025, 18:29 Uhr

i Etwa 500 Personen kamen zur Demo nach Kesselheim gekommen, zu der das Bündnis "Koblenz Nazifrei" aufgerufen hatte. Sascha Ditscher

Auf Einladung des Bündnisses „Koblenz Nazifrei“ kamen etwa 500 Menschen zur Protestkundgebung ins Industriegebiet Kesselheim: Im Büro der AfD Koblenz hielt diese eine Veranstaltung ab. So lief die Demonstration.

Zu einer Demonstration gegen Rechtsextremismus kamen am Freitagabend rund 500 Menschen in das Industriegebiet Kesselheim. Der Anlass für die Kundgebung – organisiert von dem breiten Bündnis „Koblenz Nazifrei“ – war eine zeitgleich stattfindende Veranstaltung der AfD Koblenz in ihrem Büro.

