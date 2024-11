Warnung an Hundebesitzer Hund stirbt nach Gassigehen in Oberfell 19.11.2024, 12:00 Uhr

i (Symbolbild) Nach einem Spaziergang ist ein Hund in Oberfell gestorben. Über die Whatsappgruppe des Ortes verbreitete sich ein Hinweis auf Giftköder. Belegt ist das allerdings nicht, sagt die Ortschefin. dpa

Nach dem Gassigehen stirbt ein Hund nach mehrmaligem Erbrechen. Der Gedanke an Gift ist naheliegend, konnte aber nicht nachgewiesen werden. Die Ortschefin rät daher, beim Spaziergang aufzupassen, aber gleichzeitig nicht in Panik zu verfallen

Eine Warnung gibt Oberfells Ortschefin, Sabine Meurer, an Hundehalter heraus: „Achtsam sein beim ,Gassigehen’“ titel sie in der Gemeindemitteilung. Denn um Allerheiligen kam es zu einem ungewöhnlichen Todesfall eines Hundes. Demnach sei ein Herrchen mit einem gesunden Hund losgezogen und mit einem Hund nach Hause gekommen, der sich „ständig am Übergeben war und nur noch torkelte“.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen