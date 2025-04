Ein buntes Programm hat das Premierenpublikum des Ostervarietés im Café Hahn serviert bekommen. Sinnliche Akrobaten und Artisten, lustige Clowns und Comedians sorgten zwei Stunden lang für abwechslungsreiche Unterhaltung. Regisseur Karl-Heinz Helmschrot konnte dabei mit internationalen Gästen aus aller Welt aufwarten.

Aus dem westfälischen Münster etwa war Moderator Martin Mall angereist. Der Herr im feinen Zwirn begnügte sich allerdings nicht mit der Rolle des bloßen Ansagers. Vielmehr entpuppte er sich als wahres Multitalent, das drauf und dran war, den Hauptacts mit seinen eigenen Nummern die Show zu stehlen. So beherrschte er als Jongleur meisterhaft den Diabolo. Bei diesem Spielgerät handelt es sich um einen Doppelkegel, der auf ein Seil gesetzt wird, das an seinen Enden an zwei Handstöcken befestigt ist. Mall war auch offen für Vorschläge aus dem Publikum, um gewöhnliche Gegenstände aus dem Alltagsleben als Jonglierobjekt zweckzuentfremden. Hierbei fiel die Auswahl auf ein Sektglas, eine Tafel Schokolade und einen Querbinder, die der Tausendsassa mit seinem noch zusätzlich beigesteuerten Ball gleichzeitig in der Luft zirkulieren ließ.

Moderator Martin Mall glänzte mit einer musikalischen Einlage auf der Schreibmaschine.

Eine gänzlich andere Form der Artistik erforderte im wahrsten Sinn des Wortes viel Fingerspitzengefühl. So vollführte Mall das Spielen auf der durch den US-amerikanischen Filmkomiker Jerry Lewis bekannt gewordenen Luftschreibmaschine auf einer tatsächlichen Maschine. Kurz darauf lieferte er die zeitgemäße Variante auf dem Smartphone. Als Dank für den großen Applaus des Publikums ließ der vielseitige Moderator ein gemeinsames Foto folgen. Es verstand sich von selbst, dass er die überdimensionale Selfiestange dabei auf der Stirn balancierte.

Die Berlinerin Linda Sander glänzte mit ihren Vorführungen am Vertikalseil und in der Waterbowl (deutsch: Wasserschale). Insbesondere ihre graziösen Figuren mit einem Hauch von Sinnlichkeit, die sie am Rand einer mit Wasser gefüllten, überdimensionalen gläsernen Halbkugel ausführte, faszinierten. Gelegentlich tauchte sie in die mit 1000 Litern großzügig geratene Unterwasserwelt ab.

Die Mustache Brothers aus Brasilien verbanden Akrobatik mit Comedy.

Aus Brasilien stammen die Mustache Brothers, die ihre Akrobatiknummer am Tisch mit viel Clownerie und Wortwitz ausstatteten. So bezeichneten die Männer mit den falschen Bärten ihr Möbelstück nacheinander als akrobatisch, erotisch und idiotisch, gleichsam mit Bezug auf sich. Den Attributen entsprechend gestaltete sich ihr Überspringen des besagten Tischs. Ihr zweiter Auftritt am Abend offenbarte ihr vorhandenes Talent zum Zauberkünstler, das durch zwischenzeitlichen Verlust des Beinkleids eine gezielt erotische Komponente hinzugewann – wenngleich mit Abstrichen.

Seifenblasen-Kunst vom Feinsten demonstrierte Burl aus Ohio alias The Bubble Guy. Sein Spiel mit den vergänglichen Objekten war allerdings äußerst durchsichtig. Scheinbar verirrte sich selbst ein Fisch ins Innere von Burls Welt der Transparenz.

Burl alias The Bubble Guy entführte in die magische Welt der Seifenblasen.

Jeka aus der Ukraine glänzte zunächst am Cyr Wheel, einer abgespeckten Form des Rhönrads. Dabei führte er innerhalb eines Reifens waghalsige Rotationen aus, bei denen er ständig auf der Hut sein musste, keine Quetschungen der Finger zu erleiden. Das Flying Pole, eine hängende Tanzstange, erforderte derweil immensen Kraftaufwand.

Letzter Künstler des Abends war Shu Takada. Der Japaner ist sechsfacher Weltmeister im Yo-Yo-Spiel und gab im Café Hahn eine eindrucksvolle Kostprobe seines Könnens. Hierbei kombinierte er seine virtuosen Tricks in atemberaubender Geschwindigkeit mit dem Charme seines Auftretens.

Das anschließende große Finale brachte noch einmal alle Künstler gemeinsam auf die Bühne.