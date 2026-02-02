Wäre das geplante Bauvorhaben des Bunkerhotels in der Koblenzer Altstadt ein Buch, dann bräuchte der Leser eine hohe Frustrationstoleranz. Auch im neuen Kapitel von Kenan Tayhus gibt es eine weitere Schleife. Die Frage ist: Wann wird es spannend?
Die Baugenehmigung für das geplante 300-Betten-Hotel in der Koblenzer Altstadt lässt weiter auf sich warten. Es fehlen immer noch Unterlagen seitens des Bauherrn, heißt es auf Nachfrage unserer Redaktion aus dem Koblenzer Rathaus. Kurzum: Bauherr Kenan Tayhus und seine Planer müssen liefern, damit der Genehmigungsprozess vorangehen kann.