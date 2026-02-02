Immobilien von Kenan Tayhus Hotelbau am Bunker: Stadt Koblenz wartet auf Unterlagen Katrin Steinert 02.02.2026, 08:56 Uhr

i Zwischen Firmungstraße in der Fußgängerzone (links) und Herletweg, wo der Bunker steht, plant Kenan Tayhus ein 300-Betten-Hotel mit zwei Gebäuden und Tiefgarage. Ein gläserner Steg soll die Gebäudeteile über den Garten Herlet hinweg miteinander verbinden. Architekturbüro Von Canal

Wäre das geplante Bauvorhaben des Bunkerhotels in der Koblenzer Altstadt ein Buch, dann bräuchte der Leser eine hohe Frustrationstoleranz. Auch im neuen Kapitel von Kenan Tayhus gibt es eine weitere Schleife. Die Frage ist: Wann wird es spannend?

Die Baugenehmigung für das geplante 300-Betten-Hotel in der Koblenzer Altstadt lässt weiter auf sich warten. Es fehlen immer noch Unterlagen seitens des Bauherrn, heißt es auf Nachfrage unserer Redaktion aus dem Koblenzer Rathaus. Kurzum: Bauherr Kenan Tayhus und seine Planer müssen liefern, damit der Genehmigungsprozess vorangehen kann.







