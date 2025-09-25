Angebot für Angehörige Hospiztag in Koblenz: Wenn Worte fehlen 25.09.2025, 12:58 Uhr

i Wenn Worte nicht mehr da sind, sind Berührungen oft umso wichtiger. Sina Schuldt. picture alliance/dpa

Die kranke Mutter ist schon zu schwach, um zu sprechen. Der kranke Ehemann ist nicht mehr mit Worten erreichbar, weil er starke Medikamente bekommt. Wenn Worte fehlen, wird die Kommunikation anders. Wie das sein kann, zeigt der Hospiztag in Koblenz.

„Es gibt Momente, in denen Worte nicht mehr genügen. Wenn Krankheit, Schmerz oder tiefe Erschöpfung die Stimme verstummen lassen“, ist in der Einladung des Koblenzer Hospizvereins zu seinem diesjährigen Hospiztag „Wenn Worte fehlen“ zu lesen. Zu Vortrag und Workshops lädt der Hospizverein am Freitag, 10.







