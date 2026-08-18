Spätestens seit dem gemeinsamen Tod der Kessler-Zwillinge, die im Alter von 89 Jahren die Dienste einer Sterbehilfe-Organisation genutzt haben, ist das Thema assistierter Suizid sehr präsent. Wie der Koblenzer Hospizverein das Thema bewertet.
Lesezeit 5 Minuten
„Ich will nicht mehr leben.“ Immer wieder kommen Kranke – und auch Angehörige, die das Leiden ihrer Lieben nicht mehr ertragen können – auf das Thema Sterbehilfe zu sprechen. Diese Erfahrung machen auch die Aktiven und Verantwortlichen im Koblenzer Hospizverein nahezu täglich.