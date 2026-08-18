Interview mit Koblenzer Verein Hospiz setzt der Sterbehilfe Lebenshilfe entgegen Doris Schneider 18.08.2026, 07:00 Uhr

i Immer wieder sagen Kranke: „Ich will nicht mehr leben.“ Das Thema assistierter Suizid wird in breiten Teilen der Bevölkerung diskutiert. In einem Interview erklären Vertreter des Koblenzer Hospizvereins ihre Haltung. Rainer Jensen. picture alliance / dpa

Spätestens seit dem gemeinsamen Tod der Kessler-Zwillinge, die im Alter von 89 Jahren die Dienste einer Sterbehilfe-Organisation genutzt haben, ist das Thema assistierter Suizid sehr präsent. Wie der Koblenzer Hospizverein das Thema bewertet.

„Ich will nicht mehr leben.“ Immer wieder kommen Kranke – und auch Angehörige, die das Leiden ihrer Lieben nicht mehr ertragen können – auf das Thema Sterbehilfe zu sprechen. Diese Erfahrung machen auch die Aktiven und Verantwortlichen im Koblenzer Hospizverein nahezu täglich.







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