Falafel statt Fritten, Kochbananen statt Currywurst, Burritos statt Burger – oder alles zusammen: Beim Horizonte-Musikfestival auf der Festung Ehrenbreitstein kommt auch das Essen aus aller Welt. Was aufgetischt wurde, und was besonders beliebt war.

Zu bunter Musik gehört auch buntes Essen: Im Tross der Musiker aus aller Welt, die das Horizonte-Festival auf der Festung Ehrenbreitstein für zweieinhalb Tage geprägt haben, befand sich eine Vielzahl an Standbetreibern, die das Publikum mit internationaler Küche anlockte. Der World Streetfood Market erfreute sich großer Beliebtheit und führte so manchen in die Versuchung, mal hier und mal da zu kosten. Ob dabei auch Cranberries und Red Hot Chily Peppers zur Auswahl standen, die für die gleichnamigen Bandnamen Pate standen, konnte nicht mit letzter Sicherheit geklärt werden. Zu groß und zu bunt war das Angebot auf der Gourmetmeile.

i Die Freundinnen Anja (links) und Ruth teilten sich den Probierteller mit afrikanischen Spezialitäten. Alexander Thieme-Garmann

Beim Schnupperrundgang stellte man fest, dass die Mehrheit der Kontinente neben ihrer musikalischen Präsenz auch kulinarische Töne anschlug. So bildeten sich mancherorts regelrechte Schlangen. Großer Beliebtheit erfreute sich etwa der Stand von Chally's Gastronomie. Dabei bot der Probierteller für zwei Personen Gelegenheit, einen Streifzug durch die Küche Afrikas zu unternehmen. Darin enthalten war eine Riesengarnele Peri Peri, Hähnchen in Kokos-Koriander-Soße und ein Chakaka-Salat inklusive Kochbanane und Mais.

i Der World Streetfood Market auf dem Horizonte-Festival lockte mit Kulinarischem aus aller Welt. Alexander Thieme-Garmann

Für die gewürzbetonte Degustation gingen 29 Euro über die Verkaufstheke, was bei zwei Personen durchaus im Rahmen ist. Die Freundinnen Anja und Ruth aus Koblenz, die sich solch einen Teller teilten, bedurften keiner Worte, um seinen Inhalt zu preisen. Ihr voller Mund sprach für sich.

i Falafel bereit zur Übergabe: Kundin Annika (links) und Verkäuferin Krimhild Janker aus Boppard. Alexander Thieme-Garmann

Dabei kamen die Essensanbieter nicht zwangsläufig aus dem Teil der Welt, aus dem ihr kulinarisches Angebot stammt. So war Ursula Orth aus Üxheim in der Vulkaneifel angereist, um ihre Burritos dem Horizonte-Besucher schmackhaft zu machen. Der frisch gefüllte Fladen aus Weizenmehl konnte mit Hähnchenfleisch oder Bergkäse gewählt werden. Hinzu kamen Zwiebeln, Paprika, Tomaten und Krautsalat, abgerundet durch eine Knoblauchsoße. Dieser typische Vertreter der Tex-Mex-Küche wechselte für 9 Euro den Besitzer, wobei man durchaus von einer guten Investition sprechen kann.

i Beliebt war die afrikanische Küche mit Gewürzen wie Kokos und Koriander. Walter Baum

Aus Boppard war Krimhild Janker von Captain Veggie zum Horizonte gestoßen. Ihr Aushängeschild ist die Falafel, eine Spezialität aus dem arabischen Raum, die sie mit Salat und hausgemachten Soßen befüllte. Das Fladenbrot bezieht sie von einem libanesischen Bäcker in Berlin. Für 8 Euro durfte Kundin Annika, ebenfalls aus Boppard, die Köstlichkeit aus dem Orient genießen.

„Wenn unser Gaumen genauso neugierig ist wie unser Ohr, fühlen wir uns noch mehr verbunden – als wären wir für einen Moment selbst Teil dieser Welt.“

Festival-Besucher Walter Baum

Walter und Angela Baum aus Bubenheim zählten zu denjenigen Gästen, die im Lauf ihres mehrtägigen Festivalbesuchs an verschiedenen Ständen probierten, unter anderem griechische und afghanische Spezialitäten. „Fremde Klänge verstehen wir besser, wenn wir auch die Düfte und Geschmäcker fremder Speisen und Gewürze erleben“, erklärt Walter, der im Folgenden geradezu philosophisch wird. „Wenn unser Gaumen genauso neugierig ist wie unser Ohr, fühlen wir uns noch mehr verbunden – als wären wir für einen Moment selbst Teil dieser Welt.“ Schöner konnte man es nicht ausdrücken.