Koblenzer Radler und Fußgänger Horchheimer Brücke ist wochenlang dicht Doris Schneider 27.10.2026, 11:54 Uhr

i Endstation: Hier an der Horchheimer Eisenbahnbrücke kommen Fußgänger und Fahrradfahrer voraussichtlich bis Ende November nicht weiter. Alexej Zepik

Hier geht es nicht weiter: Viele Fußgänger und Radler stehen Anfang der Woche vor dem Schild, mit dem die Horchheimer Brücke gesperrt ist, weil sie es nicht wussten oder vergessen haben. Sie müssen umdrehen: Hier kommt man grade nicht über den Rhein.

Genervt und ein bisschen fassungslos stehen Fußgänger und Radfahrer vor dem Schild am schmalen Weg an der Horchheimer Eisenbahnbrücke. Hier geht es bis Ende November nicht weiter. Die Bahn arbeitet an der rechten Rheinseite und dabei sind Arbeiten nötig, die die gefahrlose Nutzung der Brücke nicht erlauben.







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