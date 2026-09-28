Was Anwohner wissen müssen
Horchheimer Bolzplatz wird zur Baustelle
Großes Interesse der Bevölkerung gibt es bei der Infoveranstaltung von Bahn und Stadt, immerhin geht es um ein Herzstück des Hor
Großes Interesse der Bevölkerung gibt es bei der Infoveranstaltung von Bahn und Stadt, immerhin geht es um ein Herzstück des Horchheimer Lebens, den Bolzplatz am Ortseingang.
Wolfgang Lucke

Der Horchheimer Bolzplatz wird zur Baustelle: Für die Sanierung eines wichtigen Bahn-Kreuzungsbauwerks wird die Strecke abgesenkt. Was heißt das für die Kirmes, das Martinsfeuer und die Feuerwehr?

Lesezeit 2 Minuten
Unter großem Interesse der Bevölkerung fand eine gemeinsame Info-Veranstaltung der Stadt Koblenz und der Deutschen Bahn AG statt. Immerhin ging es um ein Herzstück des Horchheimer Lebens, den Bolzplatz am Ortseingang. Die gute Botschaft: Von den notwendigen Baumaßnahmen bleiben Kirmes und Martinsfeuer unbehelligt.
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