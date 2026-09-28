Der Horchheimer Bolzplatz wird zur Baustelle: Für die Sanierung eines wichtigen Bahn-Kreuzungsbauwerks wird die Strecke abgesenkt. Was heißt das für die Kirmes, das Martinsfeuer und die Feuerwehr?

Unter großem Interesse der Bevölkerung fand eine gemeinsame Info-Veranstaltung der Stadt Koblenz und der Deutschen Bahn AG statt. Immerhin ging es um ein Herzstück des Horchheimer Lebens, den Bolzplatz am Ortseingang.

Die gute Botschaft: Von den notwendigen Baumaßnahmen bleiben Kirmes und Martinsfeuer unbehelligt.