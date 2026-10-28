Anwohner in Koblenz verärgert
Horchheim wach: Bahn rammt nachts Stützpfähle in Boden
Die Deutsche Bahn arbeitet im Koblenzer Stadtteil Horchheim entlang des Rheins. Hier werden Stützwandelemente und Gründungen für
Die Deutsche Bahn arbeitet im Koblenzer Stadtteil Horchheim entlang des Rheins. Hier werden Stützwandelemente und Gründungen für Oberleitungsmasten in den Boden getrieben.
Katrin Steinert

Die Generalsanierung der Deutschen Bahn verärgert Anwohner im Koblenzer Stadtteil Horchheim. Dort werden nachts auf einem 700 Meter langen Abschnitt Bohrpfähle in den Boden gerammt. Das reißt Menschen aus dem Schlaf und erinnert an Erdbeben. 

Lesezeit 3 Minuten
Sie hat einen Job, der ihre volle Aufmerksamkeit fordert. Guter Schlaf ist für sie wichtig. Doch was die Anwohnerin der Emser Straße aus Koblenz-Horchheim berichtet, klingt wie das Dauerticket auf einer Abrissbaustelle: Seit drei Wochen werden sie und andere im Stadtteil immer wieder nachts ohne Vorwarnung aus dem Schlaf gerissen.
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