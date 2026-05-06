Mensch und Tier im Blick
Hohe Auszeichnung für Koblenzer Tierheimleiterin Höfer
Kirstin Höfer, Leiterin des Koblenzer Tierheims, wird mit der Landesverdienstmedaille für ihr Engagement im Tierschutz geehrt. W
Kirstin Höfer, Leiterin des Koblenzer Tierheims, wird mit der Landesverdienstmedaille für ihr Engagement im Tierschutz geehrt. Wolfgang Treis, Präsiden der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord, überreicht ihr die Ehrung.
SGD Nord / Christiane Gandner

In Koblenz und weit darüber hinaus ist sie bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund – und das hat auch mit Hunden zu tun. Kirstin Höfer ist eine streitbare Kämpferin für den Tierschutz. Die Leiterin des Koblenzer Tierheims ist nun geehrt worden.

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Ministerpräsident Alexander Schweitzer hat Kirstin Höfer aus Osterspai, der Leiterin des Koblenzer Tierheims, die Landesverdienstmedaille Rheinland-Pfalz verliehen. Sie erhielt die Ehrung aus den Händen von Wolfgang Treis, dem Präsidenten der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord.

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