Mensch und Tier im Blick: Hohe Auszeichnung für Koblenzer Tierheimleiterin Höfer
Mensch und Tier im Blick
Hohe Auszeichnung für Koblenzer Tierheimleiterin Höfer
In Koblenz und weit darüber hinaus ist sie bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund – und das hat auch mit Hunden zu tun. Kirstin Höfer ist eine streitbare Kämpferin für den Tierschutz. Die Leiterin des Koblenzer Tierheims ist nun geehrt worden.
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Ministerpräsident Alexander Schweitzer hat Kirstin Höfer aus Osterspai, der Leiterin des Koblenzer Tierheims, die Landesverdienstmedaille Rheinland-Pfalz verliehen. Sie erhielt die Ehrung aus den Händen von Wolfgang Treis, dem Präsidenten der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord.