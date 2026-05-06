Mensch und Tier im Blick Hohe Auszeichnung für Koblenzer Tierheimleiterin Höfer 06.05.2026, 16:00 Uhr

i Kirstin Höfer, Leiterin des Koblenzer Tierheims, wird mit der Landesverdienstmedaille für ihr Engagement im Tierschutz geehrt. Wolfgang Treis, Präsiden der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord, überreicht ihr die Ehrung. SGD Nord / Christiane Gandner

In Koblenz und weit darüber hinaus ist sie bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund – und das hat auch mit Hunden zu tun. Kirstin Höfer ist eine streitbare Kämpferin für den Tierschutz. Die Leiterin des Koblenzer Tierheims ist nun geehrt worden.

Ministerpräsident Alexander Schweitzer hat Kirstin Höfer aus Osterspai, der Leiterin des Koblenzer Tierheims, die Landesverdienstmedaille Rheinland-Pfalz verliehen. Sie erhielt die Ehrung aus den Händen von Wolfgang Treis, dem Präsidenten der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord.







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