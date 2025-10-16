Stadtrat Vallendar diskutiert Höhere Elternbeiträge bei betreuender Grundschule? Winfried Scholz 16.10.2025, 10:00 Uhr

i In diesem Pavillon findet in Vallendar die betreuende Grundschule statt. Das Angebot ist eine freiwillige Leistung – im vergangenen Schuljahr verursachte diese über 73.000 Euro an Kosten für Stadt. Winfried Scholz

Eigentlich ist die finanzielle Situation der Stadt Vallendar angespannt. Für die betreuende Grundschule, eine freiwillige Leistung, gibt die Stadt aber trotzdem Geld aus. Im Stadtrat wurde nun darüber gesprochen, die Elternbeiträge zu erhöhen.

Für die betreuende Grundschule entstanden der Stadt Vallendar im vergangenen Schuljahr Kosten in Höhe von rund 73.500 Euro. Dabei ist die betreuende Grundschule eine freiwillige Leistung. Da die finanzielle Lage der Stadt mies ist, gilt es nach Einsparpotenzialen zu suchen oder die Einnahmen zu erhöhen.







