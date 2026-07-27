Schon mehrmals wurde die Höhenbegrenzung an der Moselbrücke zwischen Löf und Alken umgenietet. Einige scheinen genug von ihr zu haben. Doch sie wird erst einmal weiter bestehen bleiben müssen.
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Die Höhenbegrenzung an der Moselbrücke zwischen Alken und Löf passt nicht allen Verkehrsteilnehmern – oder aber sie passen nicht auf. Denn häufiger kam es schon dazu, dass zu hohe Fahrzeuge gegen die mobile Begrenzung gestoßen sind. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz sagt auf Anfrage unserer Redaktion: „Bisher gab es insgesamt – beidseitig – zwölf Anfahrtsschäden an dem Leitmal.