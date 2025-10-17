Astrid Weber ist überwältigt Höchste Bundesauszeichnung für Koblenzer Ärztin 17.10.2025, 15:42 Uhr

i Astrid Weber fühlt sich sehr geehrt, die höchste Auszeichnung der Bundesrepublik tragen zu dürfen: Sie wurde in Andernach mit dem Bundesverdienstorden für ihren herausragenden vorbildhaften Einsatz ausgezeichnet, den sie für die Gesellschaft rund um die Corona-Pandemie und die Behandlung von Long-Covid-Patienten leistet. Katrin Steinert

Sie sind Menschen, die sich für das Wohl der Allgemeinheit einsetzen, die leidenschaftlich dort anpacken, wo Hilfe nötig ist. Sie gehen voran, nehmen andere mit. Die Koblenzerin Astrid Weber ist so eine – und erhielt jetzt das Bundesverdienstkreuz.

Astrid Weber hätte nie gedacht, dass sie einmal diese Würdigung erhalten würde: Als die Corona-Pandemie 2020 in Koblenz einschlug, engagierte sich die Koblenzerin als Ärztin und Mensch dort, wo schnelle und praktische Hilfe notwendig war und ist. Jetzt wurde sie als eine von neun Rheinland-Pfälzern in Andernach mit dem Bundesverdienstorden geehrt.







