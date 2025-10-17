Sie sind Menschen, die sich für das Wohl der Allgemeinheit einsetzen, die leidenschaftlich dort anpacken, wo Hilfe nötig ist. Sie gehen voran, nehmen andere mit. Die Koblenzerin Astrid Weber ist so eine – und erhielt jetzt das Bundesverdienstkreuz.
Lesezeit 4 Minuten
Astrid Weber hätte nie gedacht, dass sie einmal diese Würdigung erhalten würde: Als die Corona-Pandemie 2020 in Koblenz einschlug, engagierte sich die Koblenzerin als Ärztin und Mensch dort, wo schnelle und praktische Hilfe notwendig war und ist. Jetzt wurde sie als eine von neun Rheinland-Pfälzern in Andernach mit dem Bundesverdienstorden geehrt.