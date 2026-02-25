Notweg für Fußgänger Hochwasser unterspült Gehweg am Koblenzer Moselufer 25.02.2026, 16:46 Uhr

i Um die Gefahrenstelle passieren zu können, hat die Stadtverwaltung Koblenz kurzfristig einen Notweg für Fußgänger auf der Fahrbahn eingerichtet. Stadt Koblenz/Andreas Egenolf

Die Pegelstände von Rhein und Mosel sinken derzeit zwar, doch das Hochwasser hat in Koblenz seine Spuren hinterlassen: Am Peter-Altmeier-Ufer an der Mosel klafft ein Loch. Die Stadt hat für Fußgänger einen Notweg eingerichtet.

Das Hochwasser geht derzeit zurück. Als Folge der hohen Wasserstände der vergangenen Tage wurde am Mittwoch am Peter-Altmeier-Ufer ein erster Schaden festgestellt, der sich im Bereich unterhalb der Europabrücke befindet. Das Moselhochwasser hat dort dafür gesorgt, dass die Uferbefestigung beschädigt wurde.







