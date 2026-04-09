Spendenaktion in Koblenz Hochschule gesichert: Studenten sind glücklich Judith Nick 09.04.2026, 13:00 Uhr

i Die Studentin Emilia Garbsch freut sich sehr, dass die Finanzierung der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung nun gesichert ist. June Genzel

Das war ein Wahnsinnserfolg: Innerhalb weniger Tage sind für den Weiterbetrieb der kleinen Hochschule für Gesellschaftsgestaltung in Koblenz große Spenden gesammelt worden. Die Studenten haben mitgemacht – und dabei viel gelernt.

Das Sommersemester kann wie geplant starten: Seit dem 1. April wissen das auch die Studierenden der Koblenzer Hochschule für Gesellschaftsgestaltung (HfGG). „Nein, das ist kein Aprilscherz“, hieß es in der Mail, die die Studierenden darüber informierte, dass die Finanzierung der Hochschule nun weiterhin gesichert ist.







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