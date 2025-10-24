Sparkassen-Riesling des Jahres Hochgewächs aus Hatzenporter Kirchberg holt Gold Erwin Siebenborn 24.10.2025, 06:00 Uhr

i Im Haus des DLRG-Landesverbandes in Lehmen kürten Weinexperten und Vertreter des öffentlichen Lebens bei der 13. Auflage des Weinwettbewerbs Sparkassen-Riesling des Jahres der KSK Mayen die Siegerweine. Erwin Siebenborn

Die Qual der Wahl, allerdings einer wohlschmeckenden, hatte eine Jury aus Weinexperten und Vertretern des öffentlichen Lebens nun im Moselort Lehmen: Dort galt es, den Sparkassen-Riesling des Jahres zu küren.

„Wenn‘s um Riesling geht – Sparkasse“. Mit diesem Werbespruch könnte man gewiss auch den Wettbewerb der Kreissparkasse Mayen um den besten 2024er-Riesling in ihrem alten Geschäftsbereich an der Untermosel betiteln. Zum 13. Mal bewarben sich Winzer mit ihren Weinen aus den sonnenverwöhnten Weinbergterrassen in Gondorf, Hatzenport, Kattenes, Lehmen und Löf um den begehrten Titel.







