Die Gestaltung der Koblenzer Mitte hatte vor Jahren extrem polarisiert: Viele wollten einen Stadtpark an der Stelle, an der der Zentralplatz ist. Doch es kam anders – und beschäftigt Koblenz noch heute.
Lesezeit 2 Minuten
Mit der Eröffnung des 32 Meter hohen Kulturbaus „Forum Confluentes“ endeten im Sommer 2013 die jahrelangen Arbeiten für eine Neugestaltung des Zentralplatzes. Die Diskussion um den Zentralplatz, an dessen Stelle sich viele Koblenzer lieber einen Park oder Wohnbebauung gewünscht hätten, riss seitdem allerdings nicht ab.