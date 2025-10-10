Versiegelung und zu wenig Grün Hitzefalle Zentralplatz: Was kann Koblenz verändern? Peter Karges 10.10.2025, 06:00 Uhr

i An heißen Tagen, hier ein Tag im Mai, ist es auf dem Zentralplatz in Koblenz nicht im Freien auszuhalten. Katrin Steinert (Archiv). Katrin Steinert

Die Gestaltung der Koblenzer Mitte hatte vor Jahren extrem polarisiert: Viele wollten einen Stadtpark an der Stelle, an der der Zentralplatz ist. Doch es kam anders – und beschäftigt Koblenz noch heute.

Mit der Eröffnung des 32 Meter hohen Kulturbaus „Forum Confluentes“ endeten im Sommer 2013 die jahrelangen Arbeiten für eine Neugestaltung des Zentralplatzes. Die Diskussion um den Zentralplatz, an dessen Stelle sich viele Koblenzer lieber einen Park oder Wohnbebauung gewünscht hätten, riss seitdem allerdings nicht ab.







