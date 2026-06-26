Hitze bremst Arbeiten zwischen Lay und Moselweiß aus

Die große Hitze setzt nicht nur Mensch und Tier zu, sondern hat auch für Baustellen Folgen. So müssen die Arbeiten an der B49 zwischen Lay und Moselweiß derzeit ruhen. Der LBM nennt den Grund.

Die gegenwärtige Hitzewelle bremst Sicherungsarbeiten im Uferbereich der B49 zwischen den Stadtteilen Lay und Moselweiß aus. Die im Rahmen des Ausbaus der Bundesstraße notwendigen Maßnahmen wurden vorübergehend eingestellt.

Wie Marco Mather vom Projektmanagement des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz mitteilt, mussten die Arbeiten witterungsbedingt verschoben werden.