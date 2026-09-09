Denkmal in Bendorf-Sayn Historische Villa ist für dieses Ehepaar ein Zuhause Annika Wilhelm 09.09.2026, 09:09 Uhr

i Steve Pryce und Jodel Ricamara leben gemeinsam in der historischen Villa in Bendorf-Sayn. In einem Denkmal zu wohnen, bedeutet auch, dieses zu pflegen. Alexej Zepik

Wie es wohl ist, in einer historischen Villa zu leben? Steve Pryce und Jodel Ricamara wissen es: Das Ehepaar lebt seit 2025 in dem Anwesen in Bendorf-Sayn. Sie zeigen uns ihr Zuhause, das gleichzeitig ein echtes Denkmal ist.

Mit einem freundlichen Lächeln öffnet Steve Pryce die Haustür zu seiner Villa mitten in Bendorf-Sayn. „Willkommen, kommt rein“, begrüßt er seine Gäste – sein Ehemann Jodel Ricamara steht in dem großen Eingangsbereich der Villa, winkt einladend in das Innere des Anwesens.







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