Denkmal in Bendorf-Sayn
Historische Villa ist für dieses Ehepaar ein Zuhause
Steve Pryce und Jodel Ricamara leben gemeinsam in der historischen Villa in Bendorf-Sayn. In einem Denkmal zu wohnen, bedeutet a
Steve Pryce und Jodel Ricamara leben gemeinsam in der historischen Villa in Bendorf-Sayn. In einem Denkmal zu wohnen, bedeutet auch, dieses zu pflegen.
Alexej Zepik

Wie es wohl ist, in einer historischen Villa zu leben? Steve Pryce und Jodel Ricamara wissen es: Das Ehepaar lebt seit 2025 in dem Anwesen in Bendorf-Sayn. Sie zeigen uns ihr Zuhause, das gleichzeitig ein echtes Denkmal ist.

Lesezeit 3 Minuten
Mit einem freundlichen Lächeln öffnet Steve Pryce die Haustür zu seiner Villa mitten in Bendorf-Sayn. „Willkommen, kommt rein“, begrüßt er seine Gäste – sein Ehemann Jodel Ricamara steht in dem großen Eingangsbereich der Villa, winkt einladend in das Innere des Anwesens.
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