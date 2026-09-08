5000 historische Bauwerke öffnen am Sonntag, 13. September, ihre Türen: Auch in Koblenz gibt es verschiedene Stätten und Themenführungen, die kostenlos dazu einladen, die Stadt neu zu entdecken. Die Redaktion stellt die Aktionsangebote vor.
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Am Tag des offenen Denkmals werden bundesweit mehr als 5000 historische Bauwerke und Stätten geöffnet, und auch in Koblenz gibt es einiges zu entdecken – kostenlos, wohlgemerkt. Die Redaktion hat zusammengestellt, was Interessierte am Sonntag, 13. September, in Koblenz erleben können.