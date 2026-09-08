Tag des offenen Denkmals Historische Stätten in Koblenz kostenlos entdecken Katrin Steinert 08.09.2026, 08:00 Uhr

i Das Fort Konstantin wird auch immer wieder für Veranstaltungen genutzt (wie hier bei Wein und Genuss). Am Sonntag werden hier Führungen auf dem Gelände angeboten. Sascha Ditscher (Archiv). Sascha Ditscher

5000 historische Bauwerke öffnen am Sonntag, 13. September, ihre Türen: Auch in Koblenz gibt es verschiedene Stätten und Themenführungen, die kostenlos dazu einladen, die Stadt neu zu entdecken. Die Redaktion stellt die Aktionsangebote vor.

Am Tag des offenen Denkmals werden bundesweit mehr als 5000 historische Bauwerke und Stätten geöffnet, und auch in Koblenz gibt es einiges zu entdecken – kostenlos, wohlgemerkt. Die Redaktion hat zusammengestellt, was Interessierte am Sonntag, 13. September, in Koblenz erleben können.







Artikel teilen

Artikel teilen