Auf Hochglanz poliert sind Oldtimer meist der ganze Stolz ihrer Besitzer. Beim Oldtimer-Treffen am Deutschen Eck in Koblenz gab es einige Schätzchen zu sehen. Eine Fotoauswahl zur Nachlese.
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Oldtimer sind immer ein Hingucker, ob bei ausgewiesenen Liebhabern oder zufälligen Passanten: Zum fünften Mal hat dieser Tage das Oldtimertreffen am Deutschen Eck in Koblenz stattgefunden – parallel zum Schängelmarkt, der in der Innenstadt tobte. Zum Oldtimertreffen eingeladen hatte Petra Lötschert mit ihrem Koblenzer Kultursalon.