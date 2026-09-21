Oldtimertreff in Bildern Historische Schätzchen vom Koblenzer Eck Katrin Steinert 21.09.2026, 16:00 Uhr

i Beim Oldtimertreff am Deutschen Eck gab es einige ausgewählte Schätzchen zu sehen: Auch ein Jaguar XJ X350 wurde aus der Garage geholt. Ihn ziert das klassische Jaguar-Emblem auf der Motorhaube. Alexej Zepik

Auf Hochglanz poliert sind Oldtimer meist der ganze Stolz ihrer Besitzer. Beim Oldtimer-Treffen am Deutschen Eck in Koblenz gab es einige Schätzchen zu sehen. Eine Fotoauswahl zur Nachlese.

Oldtimer sind immer ein Hingucker, ob bei ausgewiesenen Liebhabern oder zufälligen Passanten: Zum fünften Mal hat dieser Tage das Oldtimertreffen am Deutschen Eck in Koblenz stattgefunden – parallel zum Schängelmarkt, der in der Innenstadt tobte. Zum Oldtimertreffen eingeladen hatte Petra Lötschert mit ihrem Koblenzer Kultursalon.







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