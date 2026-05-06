Ein Schlaganfall, ein Hirntumor oder ein Schädel-Hirn-Trauma können bleibende Hirnbeeinträchtigungen auslösen. Für betroffene Menschen besteht die Möglichkeit, sich immer am dritten Samstag im Monat in Koblenz auszutauschen. Was wird angeboten?
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Die Sonne scheint durch die großen Bodenfenster auf den gedeckten Tisch, dort sind Kaffee, Kekse und Laugengebäck angerichtet. Ein gemütliches Frühstück am Samstagmorgen, auch dafür trudeln die Menschen nach und nach im Koblenzer AWO-Seniorenzentrum Laubach ein.