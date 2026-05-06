NeuroRaum öffnet sich
Hirngeschädigte finden in Koblenz Gehör
In den Räumlichkeiten des AWO-Seniorenzentrums Laubach in Koblenz findet immer am dritten Samstag im Monat der sogenannte NeuroR
In den Räumlichkeiten des AWO-Seniorenzentrums Laubach in Koblenz findet immer am dritten Samstag im Monat der sogenannte NeuroRaum statt.
Judith Nick

Ein Schlaganfall, ein Hirntumor oder ein Schädel-Hirn-Trauma können bleibende Hirnbeeinträchtigungen auslösen. Für betroffene Menschen besteht die Möglichkeit, sich immer am dritten Samstag im Monat in Koblenz auszutauschen. Was wird angeboten?

Lesezeit 4 Minuten
Die Sonne scheint durch die großen Bodenfenster auf den gedeckten Tisch, dort sind Kaffee, Kekse und Laugengebäck angerichtet. Ein gemütliches Frühstück am Samstagmorgen, auch dafür trudeln die Menschen nach und nach im Koblenzer AWO-Seniorenzentrum Laubach ein.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionGesundheit

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren