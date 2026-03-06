Kreisverwaltung schreitet ein Hinter Gittern: Lost Place in Rhens von Zaun umstellt Annika Wilhelm 06.03.2026, 06:30 Uhr

i Das Haus in der Rhenser Josefstraße ist von Zäunen umstellt. Rico Rossival

Betreten verboten: In Rhens steht ein Wohnhaus, das leise vor sich hin zerfällt. Davor steht ein Zaun, um Passanten, aber wohl auch, um das Haus vor ungewollten Besuchern zu schützen. Wer hat diese aufgestellt?

Eine getupfte Gardine weht von einem Lüftchen getragen aus dem Fenster – klingt nach einem romantischen Frühlingswindchen, allerdings ist die Gardine so verwittert, dass sie beinahe als Symbol für das Haus gilt. Denn das Fenster in der Josefstraße in Rhens hat keine Gläser mehr, ein Stockwerk tiefer sind die Klappläden verschlossen, im angrenzenden Nebengebäude sind die Fenster sogar mit Holzbrettern verrammelt.







