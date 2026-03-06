Kreisverwaltung schreitet ein
Hinter Gittern: Lost Place in Rhens von Zaun umstellt
Das Haus in der Rhenser Josefstraße ist von Zäunen umstellt.
Das Haus in der Rhenser Josefstraße ist von Zäunen umstellt.
Rico Rossival

Betreten verboten: In Rhens steht ein Wohnhaus, das leise vor sich hin zerfällt. Davor steht ein Zaun, um Passanten, aber wohl auch, um das Haus vor ungewollten Besuchern zu schützen. Wer hat diese aufgestellt?

Lesezeit 1 Minute
Eine getupfte Gardine weht von einem Lüftchen getragen aus dem Fenster – klingt nach einem romantischen Frühlingswindchen, allerdings ist die Gardine so verwittert, dass sie beinahe als Symbol für das Haus gilt. Denn das Fenster in der Josefstraße in Rhens hat keine Gläser mehr, ein Stockwerk tiefer sind die Klappläden verschlossen, im angrenzenden Nebengebäude sind die Fenster sogar mit Holzbrettern verrammelt.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren