Stadt will Beratungsstelle auch künftig unterstützen - Angebot richtet sich vor allem an Frauen und Kinder Hilfe greift, bevor es zu Wohnungslosigkeit kommt: Stadt Koblenz finanziert Beratungsstelle mit 13.10.2024, 14:00 Uhr

i In der Rizzastraße 14 ist die Beratungsstelle untergebracht. Die Arbeit wird weiterhin von der Stadt unterstützt. Sascha Ditscher. Sascha Ditscher

Koblenz. Frauen und Kinder, die Mietschulden haben und denen Wohnungslosigkeit droht, gehören zu denjenigen, die in der Beratungsstelle der Caritas in Koblenz Hilfe bekommen können. Und dies auch weitere zwei Jahre, denn die Finanzierung scheint gesichert.

Auch weiterhin wird die Fachberatungsstelle Wohnraumsicherung in der Koblenzer Rizzastraße 14 für Menschen da sein können, denen Wohnungslosigkeit droht. Denn der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, in den beiden kommenden Jahren mit jeweils 16.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen