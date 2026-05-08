ZF-Sparte in Koblenz betroffen
Hightech-Arbeitsplätze durch Harman-Übernahme?
Harman ist in Deutschland bereits an mehreren Standorten vertreten und wird wohl auch wichtige Teile des Koblenzer ZF-Standorts
Harman ist in Deutschland bereits an mehreren Standorten vertreten und wird wohl auch wichtige Teile des Koblenzer ZF-Standorts übernehmen.
Armin Weigel. picture alliance/dpa

Die Samsung-Tochter Harman Automotive wird wichtige Teile des Koblenzer ZF-Standorts übernehmen. Damit könnte der Konzern den Standort zu einem wichtigen Zentrum für Fahrzeugsoftware und automatisiertes Fahren machen.

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Mit der geplanten Übernahme der ZF-Sparte für Fahrerassistenzsysteme vollzieht die Samsung-Tochter Harman Automotive einen bedeutenden Industriezugang für die Region Koblenz. Der Technologiekonzern – international bekannt für Audio-, Infotainment- und Softwarelösungen im Automobilbereich – wird wichtige Teile des Koblenzer ZF-Standorts übernehmen und damit seine Präsenz in Deutschland weiter ausbauen.

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