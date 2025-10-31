Firma Schottel aus Spay Hier werden Ruderpropeller für Schiffe gebaut 31.10.2025, 06:00 Uhr

i Schottel-Geschäftsführer Stefan Kaul gewährt bei einem Rundgang durch die Produktionshallen einen Blick hinter die Kulissen. Alexej Zepik

Der Schiffbau boomt: Das ist gut für die Firma Schottel in Spay, die in Dörth Schiffsantriebe baut. Bekannt ist das Unternehmen vor allem für seinen Ruderpropeller. Wir durften hinter die Kulissen und in die Produktionshallen schauen.

Große Schiffe brauchen einen großen Antrieb: In Dörth (Rhein-Hunsrück-Kreis) werden viele davon hergestellt. Vor 75 Jahren erfand Josef Becker, Gründer der Firma Schottel, in Spay den Ruderpropeller. Dieser prägt die Schifffahrt bis heute. Schottel erweiterte seinen Standort in Dörth in diesem Jahr um ein rund 4000 Quadratmeter großes Logistikzentrum.







