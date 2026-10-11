Markt der Regionen in Koblenz Hier werden aus Tüten und Jeans modische Accessoires Alexander Thieme-Garmann 11.10.2026, 15:00 Uhr

i Claudia Schilde liebt das Upcycling. Sie verwandelt zum Beispiel Kaffeebohnentüten in nachhaltige Tragetaschen. Alexander Thieme-Garmann

Dinge, die andere vielleicht weggeworfen hätten, sind beim Markt der Regionen in Koblenz wieder auf dem Verkaufstisch gelandet. Das Upcycling fördert offenbar nicht nur die Kreativität, sondern führt auch die Kulturen zusammen.

Claudia Schilde ist die Verwandlerin. Zwar ist es kein Stroh, das sie zu Gold verwandelt, aber immerhin zaubert sie aus Kaffeebohnentüten nachhaltige Tragetaschen. Sie sind der Schlager an ihrem Stand auf dem Markt der Regionen, der am Wochenende Besucher auf den Koblenzer Münzplatz lockte.







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