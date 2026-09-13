Kauft heute noch irgendwer DVDs? Oder Kassetten? Auf einem Marktplatz für Nostalgiker, Fans und Schnäppchenjäger stellt sich diese Frage nicht. Beim Flohmarkt in Koblenz könnte (fast) alles einen Käufer finden.
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Der städtische Flohmarkt verwandelte am Samstag die Rheinanlagen und das Gelände hinter dem Deutschen Eck in Koblenz für neun Stunden in ein Mekka für Schnäppchenjäger. Unzählige Besucher nutzen schon ab 8 Uhr morgens die Gelegenheit, rund 500 Stände zwischen Pegelhaus und Wasserspielplatz zu erkunden.