Flohmarkt in Koblenz
Hier treffen sich Schnäppchenjäger und Kassettensammler
Im Rücken von Kaiser Wilhelm I. tummeln sich am Samstag beim städtischen Flohmarkt Hobbyhändler und Trödler.
Im Rücken von Kaiser Wilhelm I. tummeln sich am Samstag beim städtischen Flohmarkt Hobbyhändler und Trödler.
Alexej Zepik

Kauft heute noch irgendwer DVDs? Oder Kassetten? Auf einem Marktplatz für Nostalgiker, Fans und Schnäppchenjäger stellt sich diese Frage nicht. Beim Flohmarkt in Koblenz könnte (fast) alles einen Käufer finden.

Lesezeit 2 Minuten
Der städtische Flohmarkt verwandelte am Samstag die Rheinanlagen und das Gelände hinter dem Deutschen Eck in Koblenz für neun Stunden in ein Mekka für Schnäppchenjäger. Unzählige Besucher nutzen schon ab 8 Uhr morgens die Gelegenheit, rund 500 Stände zwischen Pegelhaus und Wasserspielplatz zu erkunden.
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