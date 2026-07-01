Zonen werden verlängert
Hier soll in Koblenz bald auch Tempo 30 gelten
Bis einschließlich des Knotenpunkts mit der Südallee soll die Rizzastraße in einem Teilabschnitt zur Tempo-30-Zone werden.
Bis einschließlich des Knotenpunkts mit der Südallee soll die Rizzastraße in einem Teilabschnitt zur Tempo-30-Zone werden.
Ingo Beller

Zwei Tempo-30-Zonen will die Stadt Koblenz ausweiten, an einer anderen Stelle soll eine 30er-Zone das Tempo-Kuddelmuddel in einer Kreuzung entwirren.

Lesezeit 1 Minute
Koblenz baut die Tempo-30-Zonen in der Stadt aus. Konkret geht es um drei Straßen in Pfaffendorf, der Stadtmitte und der Südstadt. Den Plänen hat der Stadtrat einstimmig zugestimmt. Um welche Bereiche es konkret geht:1 Emser Straße: Fährt man in Pfaffendorf vom neuen Kreisverkehr von der Pfaffendorfer Brücke kommend weiter in Richtung Horchheim, gilt ab Höhe des Jahnplatzes Tempo 30.

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