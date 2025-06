Einer verkauft Designermode, ein anderer setzt auf Vintage-Looks, und wieder andere sind vor allem für Menschen mit kleinem Geldbeutel da: So verschieden sind die Secondhandläden in Koblenz. Wo man sie findet und was sie bieten.

Kleidung aus zweiter Hand wird immer beliebter. Eine Statista-Prognose sagt voraus, dass der Umsatzanteil von Secondhandbekleidung im deutschen Markt in den nächsten Jahren kontinuierlich steigen wird. Die Entwicklung macht sich auch in Koblenz bemerkbar. Mitarbeiter des Kleiderladens der Caritas berichteten unserer Zeitung zuletzt, dass bei ihnen längst Menschen aus allen Schichten einkaufen. Und alle haben sie ihr ganz eigenes Konzept. Wir haben zusammengetragen, wo man in Koblenz gut erhaltene Kleidung aus zweiter Hand kaufen kann – und wie unterschiedlich die Konzepte hinter den Geschäften sind.

1Lisa: Mitten in der Altstadt in der Eltzerhofstraße 4 liegt die kleine Boutique Lisa. Hier gibt es gut erhaltene Damenmode aus zweiter Hand zu kaufen. Zielgruppe sind vor allem Frauen ab Mitte 30 und aufwärts, sagt Inhaberin Ulrike Hermann im Gespräch mit unserer Zeitung. Sie führt das kleine Geschäft bereits seit 38 Jahren. Was ihr wichtig ist: eine ehrliche Beratung und hochwertige Kleidungsstücke. Auf Kommission können hier zu den Öffnungszeiten auch Waren abgegeben werden, allerdings sollten diese nicht älter als ein bis zwei Jahre sein, sagt Hermann. Geöffnet hat Lisa dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr.

i Bei Lisa in der Eltzerhofstraße gibt es hochwertige Damenmode aus zweiter Hand. Matthias Kolk

2MJ’s: In der Gemüsegasse 12 befindet sich der MJ’s Vintage Shop. Hier gibt es exklusiv ausgewählte Kleidung aus zweiter Hand, darunter Hoodies, Sweatjacken oder T-Shirts. „Gute Mode muss nicht immer viel kosten“, sagt Inhaber Jason Bonk. Er wählt jedes Stück, das im MJ’s landet, selbst aus und setzt auf ganz bestimmte Looks. Kleiderspenden, wie in anderen Secondhandläden, sind daher in der Regel nicht möglich. „Wir sind aber immer bereit, ausgewählte Kleidungsstücke anzunehmen“, so Bonk. Geöffnet hat MJ’s an drei Tagen in der Woche: donnerstags und freitags von 14 bis 19 Uhr und samstags von 13 bis 18 Uhr.

i In der Gemüsegasse 12 liegt der MJ's Vintage Shop. Matthias Kolk

3Second Style: Am Löhrrondell 6 verkauft Volker Kruft bereits seit 20 Jahren in seinem Geschäft Second Style hochwertige Designer- und Markenmode für Damen und Herren aus zweiter Hand. Wer ausgefallene Einzelstücke oder Mode von renommierten Labels sucht, könnte hier fündig werden. Auf Kommission kann man hier auch (saisonale) Waren hinbringen. Den vorher festgelegten Betrag erhält man, wenn das Kleidungsstück verkauft wurde. Waren angenommen werden von montags bis donnerstags zwischen 11 und 18 Uhr. Geöffnet hat Second Style montags bis freitags von 10.30 bis 18 Uhr und samstags von 11 bis 16 Uhr.

i Second Style fokussiert sich auf Designer- und Markenmode aus zweiter Hand. Matthias Kolk

4Oxfam: Neben Kleidung aus zweiter Hand gibt es bei Oxfam in der Schloßstraße 26 unter anderem auch Bücher, Haushaltsgegenstände, Spielzeug oder Schallplatten zu kaufen. Sachspenden können bis 30 Minuten vor Ladenschluss direkt in der Schloßstraße abgegeben werden. Der Erlös kommt der Nothilfe, den Entwicklungsprojekten sowie der Kampagnenarbeit des Vereins Oxfam Deutschland zugute. Kleidung wird aufgrund begrenzter Lagerkapazitäten nur passend zur Saison angenommen. Geöffnet hat der Oxfam-Shop in Koblenz montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr.

i Wer bei Oxfam in der Schloßstraße einkauft, unterstützt damit Hilfsprojekte des Vereins Oxfam Deutschland. Matthias Kolk

5 DRK-Kleidershop: Das Deutsche Rote Kreuz bietet in der Ferdinand-Sauerbruch-Straße 12 Kleidung, Wäsche und Schuhe zu niedrigen Preisen an. Sachspenden können in mehr als 30 DRK-Kleidercontainern in der Stadt oder direkt im Kleidershop abgegeben werden. Die Öffnungszeiten sind montags und mittwochs von 10 bis 16 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 10 bis 14 Uhr.

i Der Kleidershop des DRK befindet sich in der Ferdinand-Sauerbruch-Straße 12. Alexej Zepik

6 Kinderkaufhaus: Anziehsachen für Babys, Spielzeug für Kinder oder auch Kleidung für Schwangere: Im Kinderkaufhaus der Diakonie Koblenz in der Bodelschwinghstraße 36g finden (werdende) Eltern alles, was sie brauchen. Die Erlöse des Ladens fließen in die soziale Arbeit der Diakonie, wie beispielsweise die Schwangerschaftsberatung, sagt Mitarbeiterin Christine Pätzold im Gespräch mit unserer Zeitung. Für Menschen in besonders herausfordernden Lebenslagen gibt es im Kinderkaufhaus ein Gutscheinsystem, durch das Kleidung auch mal kostenlos ausgehändigt wird. Ansonsten steht das Geschäft allen Menschen offen. Sachspenden können direkt im Kinderkaufhaus zu den regulären Öffnungszeiten abgegeben werden. Geöffnet hat das Kinderkaufhaus montags bis mittwochs von 10 bis 14 Uhr, donnerstags von 10 bis 17 Uhr und freitags von 10 bis 13 Uhr.

i Im Diakoniepunkt Bodelschwingh befindet sich das Kinderkaufhaus. Alexej Zepik

7Der Kleiderladen: Seit nunmehr 25 Jahren ist der Kleiderladen der Caritas in der Hohenzollernstraße 118 bis 120 eine wichtige Anlaufstelle für Menschen mit kleinem Geldbeutel. Hier gibt es neben Kleidung für alle Altersklassen auch Schuhe oder Geschirr zu günstigen Preisen. Sachspenden können sowohl im Geschäft selbst als auch in Spendencontainern der Caritas, die in der Stadt verteilt sind, abgegeben werden. Mit Nachweis erhalten Bedürftige auch kostenlos Kleidung.

i Der Kleiderladen des Caritasverbandes Koblenz liegt in der Hohenzollernstraße 118-120. Matthias Kolk

Der Erlös dient vor allem dazu, im Kleiderladen Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung zu sichern. Geöffnet hat der Kleiderladen der Caritas montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr.