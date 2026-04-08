Vom Sparkassen-Hochhaus aus
Hier gibt’s einen der schönsten Ausblicke über Koblenz
Einmaliger Ausblick aus dem Sparkassen-Hochhaus: Blick auf Liebfrauenkirche und Festung aus einmaliger Perspektive.
Einmaliger Ausblick aus dem Sparkassen-Hochhaus: Blick auf Liebfrauenkirche und Festung aus einmaliger Perspektive.
Wolfgang Lucke

Von wo aus hat man den schönsten Blick über Koblenz? Darüber mögen sich die Geister scheiden, aber Fakt ist: Von den höchsten Stockwerken des Sparkassen-Hochhauses haben die Mitarbeiter bald schon einen der schönsten.

Lesezeit 1 Minute
Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse Koblenz werden schon bald die grandiosen Ausblicke über Koblenz zum Alltag gehören. Denn im elften und zwölften Stockwerk des zurzeit in Renovierung befindlichen Sparkassen-Hochhauses am Wöllershof werden Cafeteria und Loungebereich ihren Platz finden.

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